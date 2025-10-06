Kan donduran olay, İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sitedeki tadilat işlerinde çalışan Burak Alan, binanın önünde gördüğü "Cezve" isimli kediyi sevecekmiş gibi kandırarak kucağına aldı. Kediyi binanın içine götüren saldırgan, burada hayvana dakikalarca işkence etti. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, Alan'ın kediyi kuyruğundan tutarak defalarca yere vurduğu ve tekmelediği anlar yer aldı.

VATANDAŞLAR ADLİYEYE AKIN ETTİ

Vahşetin ortaya çıkmasının ardından kamuoyunda büyük bir tepki oluştu. Gözaltına alınan Burak Alan, "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Alan hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı.

Davanın ilk duruşması bugün Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davayı takip etmek için çok sayıda hayvansever ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi adliyeye akın etti. Adliye önünde toplanan kalabalık, "Cezve için adalet" ve "Katil Burak hesap verecek" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

"UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİYLE OLAYLARI BEN DE TAM HATIRLAMIYORUM"

Saldırgan Burak Alan, “Ben 9-10 senedir uyuşturucu kullanıyorum, bir iki senedir de psikolojim iyi değildi. Amatem’e gidip ilaç yazdırmıştım. O gün de uyuşturucu madde etkisindeydim. Sadece kolumda bir acı hissettim, o anda uyuşturucu madde etkisiyle olayları ben de tam hatırlamıyorum. Kediye saldırdığımı yarım yamalak hatırlıyorum” dedi.

İNDİRİMSİZ 3 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Tutuklu olarak yargılanan sanık Burak Alan'ın katıldığı duruşma sonunda mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Burak Alan'ı "Cezve" isimli kediyi işkence ederek öldürmek suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin, verilen cezada herhangi bir takdiri indirim uygulamaması dikkat çekti.