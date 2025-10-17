Çerçioğlu AKP'nin aldığı oyu da indirdi: Yanlış hesap vatandaştan döndü

Soruşturmalardan kurtulmak için CHP’den AKP’ye geçtiği iddiaları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle yeni rozetini takan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, iktidarda beklenmedik bir sonuç yarattı.

HBS araştırma Aydın'da olası belediye seçiminde Özlem Çerçioğlu'nun bulacağı desteği araştırdı.

ÇERÇİOĞLU AKP'NİN ALDIĞI OYU DA İNDİRDİ

HBS Araştırma şirketinin son anketine göre CHP'den AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun Aydın'daki destek oranı yüzde 30'lara geriledi.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Aydın'da CHP yüzde 50, AKP ise yüzde 36 oy almıştı. Vatandaşlar AKP'ye geçme kararı sonrasında 'Biz oyumuzu CHP'de diye ona verdik' diyerek Çerçioğlu'nu eleştirmişti.

HBS Araştırma'nın anketi vatandaşların tepkisini bir kez daha ortaya koyarken yüzde 30'luk oy oranı ile Çerçioğlu hem kendi oyunu hem de AKP'nin Aydın'daki oyunu indirdi.

YANLIŞ HESAP VATANDAŞTAN DÖNDÜ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, Silivri'de Marmara Cezaevinde tutuklu olan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde başlatılan 'Kent Lokantası' projesini “sosyal belediyecilik örneği” olarak kendi çalışmasıymış gibi anlattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaşlar Çerçioğlu'nun her hamlesine tepki gösterirken Kent Lokantası'nı sahiplenmesi de sosyal medyada sert yorumlar aldı. Çerçioğlu ve Bakan Göktaş'ın görüntüleri kısa sürede binlerce yorum aldı. Kullanıcılar, Kent Lokantası’nın ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hayata geçirildiğini hatırlatarak, Çerçioğlu'na yorumlarla tepki gösterdiği ifade edildi.