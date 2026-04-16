Cem Küçük'ün okul saldırılarına yorumu ağızları açık bıraktı: Bu konuda çok iyiyiz

Türkiye son günlerde okullara peş peşe yapılan saldırılarla sarsıldı. Önce Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yönelik yapılan silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı. Saldırı öncesinde saldırganın "Hazır olun" şeklinde mesajlar gönderdiği, saldırıyı sonlandırmasının ardından intihar etmesi şok etkisi yaratmıştı.

Şanlıurfa okul saldırısı soruşturmasında 16 gözaltı

DÜN DE K.MARAŞ...

Dün Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na, 8. sınıf öğrencisi tarafındaan 5 silah ve 7 şarjörle yapılan silahlı saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti. 17 öğrenci bu saldırılarda yaralanırken Türkiye ikinci şokunu yaşadı.

SALDIRILARDAN SONRA CEM KÜÇÜK'ÜN YORUMU PES DEDİRTTİ

AKP yakınlığıyla bilinen Cem Küçük’in canlı yayında sarf ettiği, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılara ilişkin yorumu ağızları açık bıraktı çekti.

Küçük, söz konusu saldırıların ardından canlı yayında, "Bu tarz olaylar Avrupa ve Amerika'ya göre sayıca çok düşük bizde. Bu konuda çok iyiyiz. İki kere böyle bir olay oldu. Dün ve bugün. İlk defa oldu bizde” yorumunu yaptı.

Küçük’ün söz konusu ifadeleri kısa zamanda büyük tepki topladı.