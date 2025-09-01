Cem Küçük AKP'yi resmen topa tuttu! Komisyonu bile eleştirip demediğini bırakmadı...

Ekonomi politikası ile liranın aşırı değer kaybı ve 3 hanelere kadar çıkan enflasyon, toplumsal sorunların daha çok gün yüzüne çıkması, Türkiye'nin her noktasında çökertilen çeteler, polis intiharları, muhalefet partilerine yapılan operasyonlar, cumhurbaşkanı adayının dahi tutuklanması...

Bu sorunların son bulması için kamuoyunda yükselen erken seçim sesleri, iktidar ortakları dışında önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP-MHP ile beraber duran YRP'nin dahi erken seçim istemesine hükümet henüz yeşil ışık yakmadı.

CEM KÜÇÜK BİLE İSYAN ETTİ

Bir dönem tek başına yüzde 50'yi geçen AKP, MHP ile ittifak halinde dahi bu orana yetişemiyor. Hal böyle olunca kamuoyunda yükselen eleştiriler AKP'yi savunması ile öne çıkan isimleri dahi etkiliyor. İktidar kalemleri denince akla gelen ilk isimlerden Cem Küçük bile bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin içinde olduğu duruma isyan etti.

Suriye'de YPG'ye operasyon yapılmasında geç kalındığını ifade eden Küçük şu şekilde konuştu:

Suriye konusunda maalesef ivme İsrail’e doğru kayıyor. Esad devrildiğinde o konjonktürde Suriye Millî Ordusu’yla beraber YPG’ye operasyon yapabilirdi. Geç kaldı. Daha sonra İsrail Suriye’de birçok yeri vurdu. Türkiye geç kaldıkça İsrail inisiyatif aldı. Kuzeyden girme hesapları yapıyoruz ama bu defa da güneyden İsrail girebilir. ABD’nin ikircikli politikası Türkiye’nin elini kolunu bağlıyor... Suriye konusunda özetle belirsizlik hâkim... YPG konusunda Türkiye ne yapacak bilinmiyor. Yani çok geç kaldık...

KOMİSYON ELEŞTİRİSİ

MHP'nin başlattığı süreçte AKP'de temkinli iyimserlik olduğunu ifade eden Küçük, komisyonun amacının belli olmadığını, silah bırakmada yaz sonu denmesine rağmen ne aşamada olunduğunun bilinmediğini söyledi.

İçeriye gelince. Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Komisyon çeşitli kişileri dinlemeyi sürdürüyor. AK Parti’de temkinli iyimserlik hâkim. Ancak kervan yolda düzülür mantığıyla hareket etmek ne kadar doğru? Komisyonun amacı ne belli değil. Silah bırakmada yaz sonu deniyordu. Yaz bitti. Silahlar bırakıldı mı, bilmiyoruz. Bekliyoruz...

Sözlerinin devamında CHP'yi İmamoğlu gündemi ile eleştiren Küçük, "CHP sadece İmamoğlu gündemiyle hareket ediyor. Ülkenin sorunlarına tek öneri getirmiyor. Yatıyor kalkıyor İBB... Tamam ona sahip çık ama emekliler ve ekonomi için de bir şeyler söyleyin. Her konuda savsaklıyorlar... Şirketler pıtrak gibi dökülüyor... " şeklinde konuştu.

"PİYASALAR KAN AĞLIYOR"

Ekonomide sorunların fazla olduğuna değinen Küçük, faizlerin yüksek olduğunu ve piyasaların kan ağladığını söyledi.

Birincisi, LC Waikiki, DeFacto, Mavi Grup gibi giyim firmalarına üretim yapan Çözüm Yapı Grup mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. İkinci haber, Bodrum’dan. Bodrum ve çevresinde “Gümbetli Ahmet” olarak tanınan 49 yaşındaki turizmci Ümit Çeviren yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve borçlar nedeniyle hayatına son verdi. Çeviren’in cenazesi yakınları tarafından bulundu. Faizler yüksek. Piyasada para sıkıntısı var. İflaslar ve konkordatolar bitmek bilmiyor.

Çetelerin özenen gençlere de değinen Küçük, bunların önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.