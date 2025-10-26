Celal Şengör'e de dava açıldı!

Celal Şengör'e de dava açıldı!
Yayınlanma:
Yer bilimci ve akademisyen Celal Şengör de ev sahibi kiracı anlaşmazlığında mahkemelik oldu. Şengör'ün Sarıyer'de kaldığı kiralık evin yeni sahibi evde kendisi oturmak için Şengör'e dava açtı.

Artan yaşam maliyeti ve enflasyonun vurduğu alanlardan birisi de kira meselesi. İnsanların uğruna can aldığı bu problem nedeni ile mahkemeler dolup taşarken olayın son mağdurlarından birisi de Celal Şengör oldu.

Yer bilimci ve akademisyen Celal Şengör, Sarıyer'de 4 seneden bu yana ikamet ettiği villa nedeniyle ev sahibiyle karşı karşıya geldi. Yaklaşık 1.5 sene önce satılan villada yaşamaya devam eden Şengör'ün, yeni ev sahibiyle anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü.

Japonlar Celal Şengör'e ödül verecekJaponlar Celal Şengör'e ödül verecek

ŞENGÖR'ÜN EVDEN ÇIKMASINI İSTEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, villanın yeni sahibi Garen Ç., evi satın aldıktan sonra mülkte kendisinin oturmak istediğini belirtti. Bu talep Şengör’e ilettiğinde, olumsuz bir yanıt aldı. Şengör, aylık 200 bin lira kira ödemeye devam ederken, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

Celal Şengör hakkındaki iddianame kabul edildi: "Türk halkı cahil" demişti

EV SAHİBİ TAHLİYE DAVASI AÇTI

İki taraf arasında uzlaşma olmayınca Garen Ç., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak tahliye davası açtı. Dilekçesinde, evi 1.5 yıl önce aldığını ve kalabalık bir ailesi olduğu için bu villada yaşamak istediğini belirtti.

ŞENGÖR MAHKEMEYE ÇIKACAK

Celal Şengör’ün ise tahliye talebini reddettiği ve hukuki hakkını arayacağı öğrenildi. Mahkeme, ev sahibinin dilekçesini kabul etti. Şengör’ün mahkemeye sunacağı savunma dilekçesinin ardından dava önümüzdeki günlerde görülecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Türkiye
Motosikletli saldırganlar Ankara'da bir iş yerini kurşunladı
Motosikletli saldırganlar Ankara'da bir iş yerini kurşunladı
Otomobilde tartıştığı arkadaşını bıçakladı!
Otomobilde tartıştığı arkadaşını bıçakladı!