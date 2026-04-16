Türkiye, Bulgaristan turizminin 2025 yılındaki rekor büyümesinde başrole oturdu. Almanya, Romanya, Polonya, Yunanistan, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa'nın köklü turist kaynaklarını geride bırakan Türk turistler, komşu ülkeye en çok ziyaretçi gönderen kaynak ülke konumuna yükseldi.

Bulgaristan İstatistik Enstitüsü verilerine göre ülke, 2025 yılında konaklama tesislerinde 9 milyonu aşkın turist ağırladı. Bir önceki yıla göre yüzde 5'lik artış gösteren bu rakam, Bulgaristan'ı Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde bir büyüme hızına taşıdı. Tablonun belirleyici aktörü ise Türk gezginler oldu.

SINIR ÖTESİNDE UCUZ TATİL ARAYIŞI

Türk turistlerin Bulgaristan'a yönelişinde ekonomik kaygıların ağırlığı dikkat çekiyor. Türkiye'de alım gücü eridikçe tatil masrafları da vatandaşın cebine ağır gelmeye başladı.

Yurt içinde Antalya, Bodrum, Çeşme gibi destinasyonlarda konaklama ve yeme içme fiyatları euro bazlı seyrederken, pek çok emekçi ve orta gelirli aile için denizi, kayak merkezini ve tarihi dokuyu bir arada sunan, görece erişilebilir Balkan ülkeleri alternatife dönüştü. AB ülkesi olan Bulgaristan'a, Türkiye'den yapılan vize başvurularında red oranı turistik vizelerde yüzde 10-25 arasında değişiyor.

GELENEKSEL AVRUPA PAZARLARI YERİNİ KORUDU

Türkiye'nin yükselişine karşın Avrupa'nın köklü turizm pazarları Bulgaristan için ağırlığını sürdürdü. Almanya 264 binin üzerinde ziyaretçiyle istikrarlı kaynak ülke konumunu korurken, kuzey komşusu Romanya 423 bini aşkın turistle listenin üst sıralarında yer aldı. İki ülke arasındaki coğrafi yakınlık ve kültürel akrabalık, Rumen turistler için Bulgaristan'ı pratik bir destinasyon olarak tutuyor.

Polonya 2025'te 106 bin 800'ü aşan ziyaretçi sayısıyla pazardaki ağırlığını artırdı. Yunanistan 77 bin 900 ziyaretçiyle bölgesel akıştaki yerini sürdürürken Fransa'dan 70 bin 200, Hollanda'dan ise 73 bin 200 turist Bulgaristan'ı ziyaret etti. Hollanda pazarındaki yükselişte doğrudan uçuş bağlantılarının iyileştirilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin yoğunlaşması etkili oldu.

DİJİTAL ALTYAPI DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRDI

Bulgaristan'ın turizm atağının arkasında sektördeki dijitalleşme hamlesi yatıyor. Gerçek zamanlı konaklama doğrulamasına imkan tanıyan dijital turizm kayıt sisteminin genişletilmesi, Güneş Sahili ve Bansko gibi turistik merkezlerde yaygınlaşan temassız ödeme, QR menü ve uygulama tabanlı rezervasyon çözümleri seyahat deneyimini hızlandırdı.

Sofya'nın AB vatandaşları için devreye aldığı otomatik sınır geçiş sistemleri de giriş süreçlerini kısalttı. Ancak bu hızlı geçiş imkanı Türk vatandaşları için geçerli değil. AB üyesi olmayan Türkiye'nin pasaportuyla seyahat eden gezginler, sezon dönemlerinde Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

TÜRK TURİSTİN DEĞİŞEN PROFİLİ

Geçmişte sınır ticareti ve alışveriş amacıyla Bulgaristan'a giden Türk vatandaşlarının profili, 2025 itibarıyla tamamen değişmiş durumda. Yurt içinde tatil fiyatlarının yükselmesi, kurdaki dalgalanmalar ve hane halkı bütçelerinin daralması, tatilcileri sınırın öte yanındaki daha uygun seçeneklere yönlendirdi.