Cebi yanan Türkler komşuya akın etti

Bulgaristan İstatistik Enstitüsü verilerine göre komşu ülke 2025'te 9 milyonu aşkın turist ağırladı; Almanya, Romanya ve Polonya'yı geride bırakan Türkiye, en fazla ziyaretçi gönderen ülke oldu.

Türkiye, Bulgaristan turizminin 2025 yılındaki rekor büyümesinde başrole oturdu. Almanya, Romanya, Polonya, Yunanistan, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa'nın köklü turist kaynaklarını geride bırakan Türk turistler, komşu ülkeye en çok ziyaretçi gönderen kaynak ülke konumuna yükseldi.

Bulgaristan İstatistik Enstitüsü verilerine göre ülke, 2025 yılında konaklama tesislerinde 9 milyonu aşkın turist ağırladı. Bir önceki yıla göre yüzde 5'lik artış gösteren bu rakam, Bulgaristan'ı Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde bir büyüme hızına taşıdı. Tablonun belirleyici aktörü ise Türk gezginler oldu.

SINIR ÖTESİNDE UCUZ TATİL ARAYIŞI

Türk turistlerin Bulgaristan'a yönelişinde ekonomik kaygıların ağırlığı dikkat çekiyor. Türkiye'de alım gücü eridikçe tatil masrafları da vatandaşın cebine ağır gelmeye başladı.

Yurt içinde Antalya, Bodrum, Çeşme gibi destinasyonlarda konaklama ve yeme içme fiyatları euro bazlı seyrederken, pek çok emekçi ve orta gelirli aile için denizi, kayak merkezini ve tarihi dokuyu bir arada sunan, görece erişilebilir Balkan ülkeleri alternatife dönüştü. AB ülkesi olan Bulgaristan'a, Türkiye'den yapılan vize başvurularında red oranı turistik vizelerde yüzde 10-25 arasında değişiyor.

GELENEKSEL AVRUPA PAZARLARI YERİNİ KORUDU

Türkiye'nin yükselişine karşın Avrupa'nın köklü turizm pazarları Bulgaristan için ağırlığını sürdürdü. Almanya 264 binin üzerinde ziyaretçiyle istikrarlı kaynak ülke konumunu korurken, kuzey komşusu Romanya 423 bini aşkın turistle listenin üst sıralarında yer aldı. İki ülke arasındaki coğrafi yakınlık ve kültürel akrabalık, Rumen turistler için Bulgaristan'ı pratik bir destinasyon olarak tutuyor.

Polonya 2025'te 106 bin 800'ü aşan ziyaretçi sayısıyla pazardaki ağırlığını artırdı. Yunanistan 77 bin 900 ziyaretçiyle bölgesel akıştaki yerini sürdürürken Fransa'dan 70 bin 200, Hollanda'dan ise 73 bin 200 turist Bulgaristan'ı ziyaret etti. Hollanda pazarındaki yükselişte doğrudan uçuş bağlantılarının iyileştirilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin yoğunlaşması etkili oldu.

DİJİTAL ALTYAPI DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRDI

Bulgaristan'ın turizm atağının arkasında sektördeki dijitalleşme hamlesi yatıyor. Gerçek zamanlı konaklama doğrulamasına imkan tanıyan dijital turizm kayıt sisteminin genişletilmesi, Güneş Sahili ve Bansko gibi turistik merkezlerde yaygınlaşan temassız ödeme, QR menü ve uygulama tabanlı rezervasyon çözümleri seyahat deneyimini hızlandırdı.

Sofya'nın AB vatandaşları için devreye aldığı otomatik sınır geçiş sistemleri de giriş süreçlerini kısalttı. Ancak bu hızlı geçiş imkanı Türk vatandaşları için geçerli değil. AB üyesi olmayan Türkiye'nin pasaportuyla seyahat eden gezginler, sezon dönemlerinde Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

TÜRK TURİSTİN DEĞİŞEN PROFİLİ

Geçmişte sınır ticareti ve alışveriş amacıyla Bulgaristan'a giden Türk vatandaşlarının profili, 2025 itibarıyla tamamen değişmiş durumda. Yurt içinde tatil fiyatlarının yükselmesi, kurdaki dalgalanmalar ve hane halkı bütçelerinin daralması, tatilcileri sınırın öte yanındaki daha uygun seçeneklere yönlendirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Türkiye
Deniz çayırı temizlerken yakalandılar
Deniz çayırı temizlerken yakalandılar
Türkiye'nin en kısa feribot hattı: 2 saatlik mesafe 50 saniyeye düştü
Türkiye'nin en kısa feribot hattı: 2 saatlik mesafe 50 saniyeye düştü
Polis okul önünde saldırganı etkisiz hale getirdi: Çatışa çatışa 3 sokak geçti
Polis okul önünde saldırganı etkisiz hale getirdi: Çatışa çatışa 3 sokak geçti