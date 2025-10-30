Çatıdan düşen adamdan 17 gün sonra acı haber

Çatıdan düşen adamdan 17 gün sonra acı haber
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, bir arkadaşının evinde, arızayı onarmak için çıktığı çatıdan düşen İsmail Yılmaz (38), tedavi gördüğü hastanede 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 17 gün önce Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Gümrükçüler Caddesi’nde meydana geldi.

ARIZAYI KONTROL ETMEK İÇİN ÇATIYA ÇIKMIŞTI

Bir fabrikada çalışan İsmail Yılmaz, arkadaşı E.A.’nın ricası üzerine çatıdaki arızaya bakmak için arkadaşının evine gitti. Arızaya bakarken dengesini kaybeden Yılmaz, ikinci kattan düştü.

17 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Yılmaz, Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İsmail Yılmaz, 17 gün yoğun bakımda süren yaşam mücadelesinin ardından bugün hayatını kaybetti.

Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yılmaz’ın cenazesi, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hazreti Ali Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Erikli Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

