Çatıdan düşen 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Nazilli'de evinin çatısına çıkan 80 yaşındaki bir kadın, dengesini kaybederek düştü ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde yaşanan üzücü bir kaza sonucu 80 yaşındaki Necla Tonbak hayatını kaybetti.
ÇATIDAN DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre Tonbak, yağmur suyu biriktirdiği müstakil evinin çatısına kontrol amacıyla çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden 80 yaşındaki kadın, çatıdan yere düştü.
Çatıdan düşen adamdan 17 gün sonra acı haber
SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi yapılan Tonbak, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne nakledildi.
Kocaeli’de korkunç kaza: Park halindeki araca çarptı evin çatısına uçtu
YAPILAN MÜDAHALELER SONUÇ VERMEDİ
Nazilli Devlet Hastanesi'nde kendisine yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen Necla Tonbak'ın hayatını kaybettiği bildirildi.
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek