Çatıdan düşen 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Nazilli'de evinin çatısına çıkan 80 yaşındaki bir kadın, dengesini kaybederek düştü ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde yaşanan üzücü bir kaza sonucu 80 yaşındaki Necla Tonbak hayatını kaybetti.

ÇATIDAN DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre Tonbak, yağmur suyu biriktirdiği müstakil evinin çatısına kontrol amacıyla çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden 80 yaşındaki kadın, çatıdan yere düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi yapılan Tonbak, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

YAPILAN MÜDAHALELER SONUÇ VERMEDİ

Nazilli Devlet Hastanesi'nde kendisine yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen Necla Tonbak'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

