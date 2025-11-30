Canlarını hiçe saydılar! Otobüse tutunan iki çocuk yürekleri ağza getirdi

Yayınlanma:
Üsküdar'da iki çocuk hareket halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Üsküdar'da hareket halinde olan İETT otobüsünün ardına takılan iki çocuk yürekleri ağza getirdi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

istanbul-uskudarda-otobusun-arkasinda-1039853-308580-1.jpg

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Olay, akşam saatlerinde Natoyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde boyunca seyir halinde olan İETT otobüsünün arka kısmına tutunan iki çocuk, tehlikeye aldırış etmeden uzun bir süre bu şekilde yolculuk etmeye devam etti.

Trafik magandası şov yaparken yere kapaklandıTrafik magandası şov yaparken yere kapaklandı

Trafikte kendi can güvenliklerini tehlikeye atan çocuklar, aynı zamanda trafikteki diğer sürücüler içinde risk oluşturdu.

istanbul-uskudarda-otobusun-arkasinda-1039851-308580-1.jpg

ARKADAN GELEN SÜRÜCÜ O ANLARI KAYDETTİ

Çocukların otobüse tutunarak ilerlediği anlar, arkadan gelen bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Otobüs durunca ise çocuklar hızlıca koşarak uzaklaştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Türkiye
Erdoğan'dan 'süreç' açıklaması: Türkiye bir yola girmiştir
Erdoğan'dan 'süreç' açıklaması: Türkiye bir yola girmiştir
3 katlı binanın kömürlüğünde korkutan yangın! Kısa sürede yer yeri sardı
3 katlı binanın kömürlüğünde korkutan yangın! Kısa sürede yer yeri sardı