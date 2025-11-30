Canlarını hiçe saydılar! Otobüse tutunan iki çocuk yürekleri ağza getirdi

İstanbul Üsküdar'da hareket halinde olan İETT otobüsünün ardına takılan iki çocuk yürekleri ağza getirdi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Olay, akşam saatlerinde Natoyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde boyunca seyir halinde olan İETT otobüsünün arka kısmına tutunan iki çocuk, tehlikeye aldırış etmeden uzun bir süre bu şekilde yolculuk etmeye devam etti.

Trafikte kendi can güvenliklerini tehlikeye atan çocuklar, aynı zamanda trafikteki diğer sürücüler içinde risk oluşturdu.

ARKADAN GELEN SÜRÜCÜ O ANLARI KAYDETTİ

Çocukların otobüse tutunarak ilerlediği anlar, arkadan gelen bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Otobüs durunca ise çocuklar hızlıca koşarak uzaklaştı.