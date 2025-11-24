Trafik magandası şov yaparken yere kapaklandı

Yayınlanma:
İstanbul Kağıthane'de, iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması sırasında bir sürücü, kırmızı ışıkta aracından inerek tartıştığı diğer sürücünün kapısını açmaya çalışırken otomobilin hareket etmesiyle yere düştü. O anlar hem cep telefonu hem de araç kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, olay sonrası her iki sürücü de polise giderek birbirinden şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 09.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NMG 536 plakalı aracıyla seyir halinde olan Muhammed Yağız Ö. (26) ile 34 GZG 696 plakalı otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle bir tartışma başladı.

İddiaya göre, 34 GZG 696 plakalı otomobilin sürücüsü, tartışmanın ardından Muhammed Yağız Ö.'nün aracının önünde birkaç kez ani fren yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Tartışma, kırmızı ışığa gelindiğinde daha da alevlendi.

istanbul-kagithanede-trafikte-tartist-1029878-305556.jpg

ARAÇTAN İNDİ KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞIRKEN YERE DÜŞTÜ

Kırmızı ışıkta duran sürücü, aracından inerek Muhammed Yağız Ö.'nün aracına yöneldi. Hakaret ve küfürler savurarak aracın kapısını zorla açmaya çalışan sürücü, bu sırada Muhammed Yağız Ö.'nün otomobilinin ilerlemesiyle dengesini kaybederek yere düştü. Yaşananların ardından Muhammed Yağız Ö. olay yerinden uzaklaştı. Tüm bu anlar, hem cep telefonu hem de araç kamerası tarafından kaydedildi.

istanbul-kagithanede-trafikte-tartist-1029879-305556.jpg

SÜRÜCÜLER BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından emniyete giden her iki sürücü de birbirinden şikayetçi oldu. Muhammed Yağız Ö., polise verdiği ifadede olayı şöyle anlattı:

“Cadde üzerinde ilerlediğim esnada 34 GZG 696 plakalı kırmızı renkli aracın benim arkamdan makas atarak geldiğini gördüm. Benim önümde ani fren yapınca ben de video kaydı almaya başladım. Video kaydına başlayınca araç sürücüsü önümde iki defa ani fren yaptı. Ben de kişiyle uğraşmamak için sağ şeride geçerek bu kişiden uzaklaştım. Fakat sürücü benim arkamdan gelerek beni taciz etmeye başladı. Akabinde ışıklarda aniden yine önümde durdu. Daha sonra cadde üzerinde ışıklarda kırmızı yandığı için durdum."

TEM'de sabah kazası! Trafik kilitlendi: 2 yaralıTEM'de sabah kazası! Trafik kilitlendi: 2 yaralı

istanbul-kagithanede-trafikte-tartist-1029882-305556.jpg

"PEŞİMDEN KOŞTU VE YERE DÜŞTÜ"

Muhammed Yağız Ö., ifadesinin devamında, "Bu kişi aracımdan inmeden bana karşı küfür ve hakaretlerde bulundu. Ben video kaydına başladım. Sürücü aracından indi ve benim bulunduğum araca doğru geldi. Ben aracın camını kapattım. Camı kapatırken, bana hakarette bulundu. Daha sonra bu kişi kapıyı açmaya çalıştı. Kapıyı zorladı, yeşil yandığı için ben kişiyle daha çok mülaki olmamak için hareket ettim. Bu esnada kapı kolunu zorladı. Benim peşimden koşmaya başladı. Aracın camına bir kaç kez vurdu ve yere düştü. Ben yoluma devam ettim. Kişiye karşı hakarette bulunup bulunmadığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

