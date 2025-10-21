Çankırı'da yangın: 2 ev kullanılmaz hale geldi

Çankırı'da yangın: 2 ev kullanılmaz hale geldi
Yayınlanma:
Çankırı Kurşunlu'da çıkan yangın sonucunda 2 ev, 2 kömürlük ve hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Kurşunlu'ya bağlı Kale Kapu Mahallesi Nusret Küskü Caddesi'nde Bekir P. 'ye ait evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

CİVARDAKİ EVLERE SIÇRADI

Büyüyen yangın yandaki evlere de sıçradı. Alevleri gören vatandaşların komşularını uyarması sonucunda bölgedeki evler boşaltılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTRO ALTINA ALINDI

Kurşunlu, Çerkeş, Bayramören, Atkaracalar itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

2 EV KULLANILMAZ HALDE

Bekir P.'nin evinde çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan incelemelerde; yangında 2 ev, 2 kömürlük ile 1 hafif ticari araç zarar gördü.

Tedbir amacıyla 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

