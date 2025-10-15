Çankırı'da korkutan gece: 3 ev ve 4 samanlık kül oldu

Çankırı'da korkutan gece: 3 ev ve 4 samanlık kül oldu
Yayınlanma:
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında, birbirine bitişik halde bulunan üç ev ile dört samanlık alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın, ilçeye bağlı Ulusu Mahallesi Şahin Sokak'ta meydana geldi. Rasim K., Muhittin Y. ve Recep D. isimli vatandaşlara ait olan ve birbirine bitişik nizamda bulunan evlerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, evlerin yakınında bulunan samanlıklara da sıçrayarak yangının etki alanını genişletti.

aa-20251015-39416589-39416586-cankirida-3-ev-ile-4-samanlik-yandi-min.jpg

İTFAİYE EKİPLERİNİN ZORLU MÜDAHALESİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, birbirine yakın yapılar ve samanlıkların da tutuşması nedeniyle yayılan alevlere müdahale etmekte zorlandı. Yoğun çabalar sonucunda yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

aa-20251015-39416589-39416587-cankirida-3-ev-ile-4-samanlik-yandi-min.jpg

HASAR TESPİTİ VE SORUŞTURMA

Soğutma çalışmalarının ardından yapılan ilk incelemelerde, yangın sonucunda üç ev ile dört samanlığın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Yetkililer, yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

