Çankırı'da deprem!
Kandilli Rasathanesi Çankırı'da 3.5 büyüklüünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre, Çankırı'nın Ilgaz İlçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 12.24'te meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derininde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 30, 2025
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/xUdRxNJ8Ze
30.09.2025, 12:52:56 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD da Çankırı meydana gelen depreme ilişkin verileri paylaştı. AFAD'ın açıkladığı verilere göre de depremin şiddeti 3.5 olarak belirlendi. Saat 12.24'te meydana gelen deprem yerin 10.43 kilometre derininde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 1, 2025
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Ilgaz (Çankırı)
Tarih:2025-10-01
Saat:12:24:16 TSİ
Enlem:41.05139 N
Boylam:33.72417 E
Derinlik:10.43 km
Detay:https://t.co/AQ7YtgAvb8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi