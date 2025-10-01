Çankırı'da deprem!

Yayınlanma:
Kandilli Rasathanesi Çankırı'da 3.5 büyüklüünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre, Çankırı'nın Ilgaz İlçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.24'te meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derininde gerçekleşti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD da Çankırı meydana gelen depreme ilişkin verileri paylaştı. AFAD'ın açıkladığı verilere göre de depremin şiddeti 3.5 olarak belirlendi. Saat 12.24'te meydana gelen deprem yerin 10.43 kilometre derininde gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

