Çanakkale'nin 'Kalpli Göl'ü jandarma korumasında

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yer alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflarıyla ünü artan 'Kalpli Göl', benzersiz görünümüyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Dalyan köyünde bulunan ve geçmişte Alexandria Troas Antik Kenti'nin iç limanı olarak kullanılan bu kalp şeklindeki göl, dünyadaki nadir görülen sekiz pembe gölden biri olarak biliniyor.

Gölün, yılın sadece belirli dönemlerinde pembe ve kırmızıya yakın tonlara bürünmesinin nedeni ise bilimsel bir olaya dayanıyor. Yüksek sıcaklık ve tuzluluk oranının artmasıyla birlikte, 'Dunaliella salina' adı verilen mikroskobik bitkisel canlının aşırı üremesi, göl suyuna bu dikkat çekici rengi veriyor.

JANDARMA EKİPLERİ DEVRİYE FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Gölün doğal yapısının korunması ve artan ziyaretçi sayısıyla birlikte güvenliğin sağlanması amacıyla jandarma ekipleri, bölgede düzenli olarak devriye faaliyetleri yürütüyor. Bu koruma çalışmalarıyla hem gölün biyolojik çeşitliliği muhafaza ediliyor hem de ziyaretçilerin güvenli bir şekilde bu eşsiz manzarayı deneyimlemesi sağlanıyor.