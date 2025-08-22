Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda, saat 14.22 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çalışmalara, polis ekipleri TOMA ile, köylüler de tankerlerle su taşıyarak destek olmaya çalışıyor.

Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Çanakkale Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yangına 143 kara aracı ve 391 personel ile müdahalenin aralıksız sürdüğü ifade edildi.

İKİ KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Valilik, ayrıca yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 vatandaşın tedbiren güvenli bölgelere nakledildiği ve haberleşmenin sorunsuz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonunun hizmete sunulduğu kaydedildi.

Yangından etkilenen köylerde herhangi bir enerji kesintisi bulunmadığı belirtildi.

İş makineleri ve dozerlerle ormanlık alanda yapılan çalışmalarla, alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

OGM AÇIKLAMA YAPTI

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Çanakkale Gelibolu'da çıkan orman yangınını büyük ölçüde kontrol altına aldıklarını duyurdu. OGM'den yapılan açıklamada, yangını tamamen kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.