Çanakkale Boğazı trafiğe açıldı

Çanakkale'de sabah saatlerinde etkili olan sis deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, boğaza seyir yapacak gemilerin kaptanlarını telsiz aracılığıyla bilgilendirerek trafiğin durdurulduğunu bildirdi. Uyarı sonrası Marmara ve Ege Denizi girişlerinde bulunan demirleme sahalarındaki gemiler beklemeye alındı.

ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİĞE AÇILDI

Çanakkale Boğazı’nda sis etkisini kaybetti. Görüş mesafesinin normale dönmesi üzerine boğaz trafiği saat 12.25 itibariyle tekrar ulaşıma açıldı.

Öte yandan geçici olarak durdurulan Lapseki-Gelibolu feribot seferleri yeniden başladı.