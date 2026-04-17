Çanakkale Boğazı 6 saat boyunca kapanacak

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında, 25 Nisan 2026 tarihinde Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiğinin geçici olarak durdurulacağı açıklandı. Daha önce yapılan duyuruda, boğazın saat 11.00 ile 17.00 arasında çift yönlü deniz ulaşımına kapalı olacağı belirtildi.

Kararın, yarış organizasyonunun güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla alındığı belirtilirken, kapanma süresince yarış parkurunda yer alan bölgelerde ticari gemi, yolcu gemisi ve diğer deniz araçlarının geçişine izin verilmeyecek.

YETKİLİLER UYARIDA BULUNDU

Yetkililer, Çanakkale Boğazı’ndan geçiş planlayan gemi kaptanları, acenteler ve denizcilik işletmelerine, seyir programlarını belirtilen saat aralığını dikkate alarak yeniden düzenlemeleri yönünde uyarıda bulundu. Trafiğin yeniden açılmasının ardından, biriken geçiş talepleri nedeniyle bölgede yoğunluk oluşabileceği de ifade edildi.

Çanakkale Boğazı, Türk Boğazları sistemi içerisinde stratejik bir geçiş noktası olarak her yıl yoğun ticari ve transit gemi trafiğine ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle söz konusu geçici kapanışın, bölgesel lojistik planlamalar açısından da yakından takip edildiği belirtiliyor.

Uluslararası katılımın öngörüldüğü yat yarışlarının ise Çanakkale etabında renkli ve dikkat çekici görüntüler oluşturması bekleniyor.