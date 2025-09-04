Cami tuvaletinde bıçaklı kavga: Yaralı adam kaçarken yere yığıldı

Kayseri'de cami tuvaletinde çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganı yakalamak için poli ekipleri çalışma başlattı.

CAMİ TUVALETİNDE KANLI KAVGA

Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki Sevim Kumlu Camisi'nin tuvaletinde 38 yaşındaki F.P. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Cami tuvaletinde çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.Kavga esnasında kimliği belirsiz kişi F.P.'yı bıçaklayarak yaraladı.

BIÇAKLANAN ADAM YERE YIĞILDI

Bıçaklandıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan 38 yaşındaki adam bir taksi durağı önünde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı adam Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.