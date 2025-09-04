Cami tuvaletinde bıçaklı kavga: Yaralı adam kaçarken yere yığıldı

Cami tuvaletinde bıçaklı kavga: Yaralı adam kaçarken yere yığıldı
Yayınlanma:
Kayseri'de cami tuvaletinde çıkan kavgada bıçaklanan F.P. kaçmaya çalışırken yere yığıldı. Ağır yaralanan adam ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de cami tuvaletinde çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganı yakalamak için poli ekipleri çalışma başlattı.

CAMİ TUVALETİNDE KANLI KAVGA

Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki Sevim Kumlu Camisi'nin tuvaletinde 38 yaşındaki F.P. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Cami tuvaletinde çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.Kavga esnasında kimliği belirsiz kişi F.P.'yı bıçaklayarak yaraladı.

yeni-proje-6.jpg

BIÇAKLANAN ADAM YERE YIĞILDI

Bıçaklandıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan 38 yaşındaki adam bir taksi durağı önünde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı adam Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak:DHA

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Türkiye
Öğrenci yurdu zammına ateş püskürdü: Devletin görev gençlere yük bindirmek değil
Öğrenci yurdu zammına ateş püskürdü: Devletin görev gençlere yük bindirmek değil
Meteoroloji'den serinleten haber
Meteoroloji'den serinleten haber
Son Dakika | İmamoğlu'ndan kongre başvurusu
Son Dakika | İmamoğlu'ndan kongre başvurusu