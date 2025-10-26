Çağlayan'da tüm ifadeler bitti: Karar bekleniyor

Yayınlanma:
İmamoğlu ve 4 kişinin "casusluk" soruşturması kapsamında ifade işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde Ekrem İmamoğlu ve 4 kişinin "casusluk" soruşturması kapsamında ifade verdi.

16.00'da başlayan ifadeler yaklaşık 6 saat sonrasında tamamlandı. Cumhuriyet Savcısının ifadelerin ardından karar vermesi bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi 3 saat, tutuklu Necati Özkan'ın ifadesi ise 5 saat sürdü.

Savcılık, tutuklama ya da adli kontrol talep ederse Sulh Ceza Hakimliğine sevk edebilir ya da ifadelerin ardından serbest bırakabilir.

Yanardağ ifadesinde "Hayatım boyunca mesleğim, emperyalizm ve siyonizme karşı mücadele ile geçti. Ben yurtsever ve sosyalist bir gazeteciyim. Bu bana yöneltilen en çirkin suçlamadır" dedi.

Ekrem İmamoğlu ise "Roma'yı benim yaktığım daha gerçekçi bir iddiadır" diyerek suçlamaları reddetti. İBB seçimlerini ilk kez kazandığı 2019'daki seçimlerinde 15 gün içinde manipülasyon yaratıldığına ilişkin iddialara da sert yanıt verdi. İmamoğlu 7 aylık bir seçim kampanyası yürüttüğünü 15 günlük bir çalışma ile kazanmadığını ifade etti.

Hüseyin Gün, Melih Geçek, Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan başka dosyalardan tutuklu, Merdan Yanardağ ise dosya kapsamında gözaltında.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

