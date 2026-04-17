"C31K" Telegram kanalı yöneticisi gözaltına alındı

Yayınlanma:
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul baskınlarının ardından, okullara yönelik tehdit paylaşımında bulunulan 'C31K' isimli Telegram kanalının yöneticisi gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul baskınlarında 10 kişi hayatını kaybederken 20’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Türkiye'yi derinden sarsan olayların ardından okullara yönelik tehdit paylaşımı yapılan "C31K" isimli Telegram kanalı hakkında inceleme başlatıldı.

2008 DOĞUMLU KANAL YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI

Yeni Şafak Muhabiri Burak Doğan'ın aktardığına göre; başlatılan inceleme kapsamında Telegram kanalının 2008 doğumlu yöneticisi M.I., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

İSTANBUL'DAKİ LİSE HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Kapatılan ve yöneticisi gözaltına alınan 'C31K' isimli Telegram kanalında; Kahramanmaraş'taki saldırının ardından İstanbul Üsküdar'daki Çağrıbey Anadolu Lisesine yönelik tehdit mesajı paylaşılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
