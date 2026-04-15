Büyükçekmece'de 'tenis kortu' kavgası: Güvenlik görevlisini kulübesinde darbettiler

Olay, 4 Nisan Cumartesi gecesi saat 23.58 sıralarında Sinanoba Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Gece yarısı tenis oynamak isteyen bir site sakini, güvenlik görevlisinden kortun anahtarını istedi. Görevlinin mesai saatleri ve site kuralları gereği olumsuz yanıt vermesi üzerine bölgeden ayrılan şahıs, kısa süre sonra yanına aldığı bir arkadaşıyla birlikte geri döndü.

KULÜBE İÇİNDE ACIMASIZ SALDIRI

Güvenlik kulübesine aniden giren iki şüpheli, hiçbir uyarıda bulunmadan oturduğu yerdeki görevliye yumruklarla saldırmaya başladı. Aldığı ağır darbelerin etkisiyle sandalyeden yere düşen güvenlik görevlisi, yerde de dakikalarca darbedilmeye devam etti. Şüpheliler, saldırının ardından olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaralanan görevli mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tekerlekli sandalyedeki babasına zulmeden adama meydan dayağı

SALDIRI ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, iki kişinin kulübeye girişi, görevliye peş peşe attıkları yumruklar ve görevlinin kendisini korumaya çalıştığı anlar net bir şekilde görülüyor. Yaşanan olayın ardından emniyet güçleri, görüntülerden kimliklerini tespit ettiği iki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)