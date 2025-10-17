Bursa'nın suyu bitti! Doluluk sıfırı gösterdi!

Yayınlanma:
Bursa'da barajların doluluk oranının gösterildiği belediyeye ait sayfada "sıfır" ibaresi yer aldı.

Bursa’da içme suyunun büyük bölümünü sağlayan Nilüfer ve Doğancı Barajlarında su seviyesi kritik seviyelere düşerek yüzde 0 doluluk oranına ulaştı.

BARAJLARDA SON DURUM

bursa-baraj-doluluk.png

Şehirde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerine su sağlayan barajlar, kritik seviyelere geriledi.

Nilüfer Barajı: 60 milyon metreküp kapasite; doluluk oranı 28 Eylül’de yüzde 2,33 iken, 12 Ekim’de yüzde 0,49, 15 Ekim’de yüzde 0,15 ve son ölçümlerde yüzde 0’a düştü.

Bursa’da tehlike büyüyor: Sağanak ve su kesintileri çare olmadıBursa’da tehlike büyüyor: Sağanak ve su kesintileri çare olmadı

Doğancı Barajı: 125 milyon metreküp kapasite; doluluk oranı kritik seviyelerde.

Günlük 400-500 bin metreküp civarındaki su ihtiyacının bir kısmı, Çınarcık Barajı’ndan sağlanan 100 bin metreküp su, ayrıca kuyular ve doğal pınar kaynaklarıyla karşılanmaya çalışılıyor.

PLANLI SU KESİNTİLERİ DEVAM EDİYOR

Su seviyesindeki düşüş nedeniyle Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 1 Ekim’den itibaren belirli ilçelerde 12 saatlik planlı su kesintileri uyguluyor.

Bursa’da su kaynaklarında alarm: Barajlarda düşüş, yeraltında 20 metre çekilmeBursa’da su kaynaklarında alarm: Barajlarda düşüş, yeraltında 20 metre çekilme

BUSKİ, vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaları ve kaynakların verimli şekilde değerlendirilmesi konusunda uyarıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

