Bursa'nın suyu bitti! Doluluk sıfırı gösterdi!

Bursa’da içme suyunun büyük bölümünü sağlayan Nilüfer ve Doğancı Barajlarında su seviyesi kritik seviyelere düşerek yüzde 0 doluluk oranına ulaştı.

BARAJLARDA SON DURUM

Şehirde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerine su sağlayan barajlar, kritik seviyelere geriledi.

Nilüfer Barajı: 60 milyon metreküp kapasite; doluluk oranı 28 Eylül’de yüzde 2,33 iken, 12 Ekim’de yüzde 0,49, 15 Ekim’de yüzde 0,15 ve son ölçümlerde yüzde 0’a düştü.

Doğancı Barajı: 125 milyon metreküp kapasite; doluluk oranı kritik seviyelerde.

Günlük 400-500 bin metreküp civarındaki su ihtiyacının bir kısmı, Çınarcık Barajı’ndan sağlanan 100 bin metreküp su, ayrıca kuyular ve doğal pınar kaynaklarıyla karşılanmaya çalışılıyor.

PLANLI SU KESİNTİLERİ DEVAM EDİYOR

Su seviyesindeki düşüş nedeniyle Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 1 Ekim’den itibaren belirli ilçelerde 12 saatlik planlı su kesintileri uyguluyor.

BUSKİ, vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaları ve kaynakların verimli şekilde değerlendirilmesi konusunda uyarıyor.