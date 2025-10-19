Bursa'da okul önündeki motosikletli maganda şovuna 65 bin lira ceza

Yayınlanma:
Bursa'da, bir okulun çıkış saatinde motosikletiyle tek tekerlek üzerinde giderek öğrencilerin hayatını tehlikeye atan ve bu anları kask kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polis tarafından tespit edildi. Sürücü İ.Y.'ye toplamda 65 bin lira idari para cezası kesildi.

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Öğrencilerin okuldan çıktığı yoğun bir saatte, sokak aralarına giren bir motosiklet sürücüsü, aracının ön tekerleğini havaya kaldırarak ilerlemeye başladı. Hız sınırının 30 kilometre olduğu, kasislerin ve uyarı levhalarının bulunduğu bölgede tüm kuralları hiçe sayan sürücü, öğrencilerin arasından tehlikeli bir şekilde hızla geçti. Sürücü, can güvenliğini riske attığı bu anları kaskına monte ettiği kamera ile kaydetti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAKALATTI CEZASI AĞIR OLDU

Kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti. Görüntüler üzerinden çalışma başlatan polis ekipleri, sürücünün 16 yaşındaki İ.Y. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan İ.Y.'nin yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu da anlaşıldı. Tehlikeli sürüş, ehliyetsizlik ve diğer trafik ihlalleri gerekçesiyle İ.Y.'ye toplam 65 bin lira tutarında cezai işlem uygulandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

