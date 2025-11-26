Bursa'da lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi

Yayınlanma:
Bursa'nın Kestel ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü hafif yaralandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza, Bursa-Ankara karayolunun Ümitalan Mahallesi kavşağı mevkiinde saat 22.30 sıralarında gerçekleşti.

LASTİK PATLAMASI KAZAYA NEDEN OLDU

İnegöl'den Bursa istikametine gitmekte olan 52 yaşındaki Asiye W. kullandığı Almanya plakalı otomobilin ön lastiğinin patlaması sonucunda aracı kontrolünü kaybetti. Lastiği patlayan otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kırıkkale'de traktör şarampole devrildi: 81 yaşındaki sürücü hayatını kaybettiKırıkkale'de traktör şarampole devrildi: 81 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Aracın ters dönmesi sonucunda sürücü hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mardin'de pikap şarampole devrildi: 2'si çocuk 6 yaralıMardin'de pikap şarampole devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın meydana geliş nedenleri ve koşullarıyla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

