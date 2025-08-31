Bursa'da korkunç anlar: Parkta oynayan çocuklara saldırdı

Bursa'da korkunç anlar: Parkta oynayan çocuklara saldırdı
Yayınlanma:
Bursa'da ilçesinde parkta oynayan 8 ve 6 yaşındaki çocuklar, 53 yaşındaki Yusuf K.'nin saldırısı sonucu yaralandı. Çocukların hayati tehlikesi bulunmazken, şüpheli ev hapsine alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak'ta 29 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Yusuf K., parkta oyun oynayan 8 yaşındaki Ömer E. ve 6 yaşındaki Ömer Eymen I.'yı darbederek yaraladı. Saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki vatandaşlar çocukları koruyarak Yusuf K.'yi uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından iki çocuk Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden çocuklardan Ömer E.'nin sol omzunun alt kısmında kırık olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

"BİR ANLIK SİNİRLE SALDIRDIM"

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Yusuf K.'yi gözaltına aldı. Emniyette verdiği ifadede, "Ben balkonda otururken oğlumu tahterevallide oynadığı sırada iki çocuk düşürdü. Bir anlık sinirle parka giderek çocuklara saldırdım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yusuf K., adliyeye sevk edildi ve hakim karşısına çıkarılarak ev hapsi cezasına çarptırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

