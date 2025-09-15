Bu şanssızlık da pes dedirtti! Dükkanına 9 defa araç girdi

Bu şanssızlık da pes dedirtti! Dükkanına 9 defa araç girdi
Yayınlanma:
Isparta'da bir iş yerine 2 yılda 9 araç çarptı, kaza anları iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Isparta’nın Pirimehmet Mahallesi 1710 Sokak’taki kavşakta filmlere konu olacak kazalar yaşandı. Kavşak kazaların resmen merkezi haline geldi. 1710 sokağında bulunan PVC dükkanı, sürücülerin kontrolünü kaybetmesi sonucu sürekli zarar gördü.

Esnaf Enes Çimen’e ait iş yerine son 2 yılda tam 9 farklı araç çarptı. Çimen, her kaza sonrası maddi hasarı kendi imkanlarıyla gidermek zorunda kaldığını söyledi. Bölge sakinleri de kavşağa önlem alınması gerektiğini vurgularken, kaza anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Türkiye
Eski belediye başkanı kazada öldü
Eski belediye başkanı kazada öldü
İmamoğlu'nun avukatından 'yeni dava' hamlesi: Mahkemeye başvurdu
İmamoğlu'nun avukatından 'yeni dava' hamlesi: Mahkemeye başvurdu
Erdoğan Prens Selman ile bir araya geldi
Erdoğan Prens Selman ile bir araya geldi