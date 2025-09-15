Bu şanssızlık da pes dedirtti! Dükkanına 9 defa araç girdi
Isparta'da bir iş yerine 2 yılda 9 araç çarptı, kaza anları iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Isparta’nın Pirimehmet Mahallesi 1710 Sokak’taki kavşakta filmlere konu olacak kazalar yaşandı. Kavşak kazaların resmen merkezi haline geldi. 1710 sokağında bulunan PVC dükkanı, sürücülerin kontrolünü kaybetmesi sonucu sürekli zarar gördü.
Esnaf Enes Çimen’e ait iş yerine son 2 yılda tam 9 farklı araç çarptı. Çimen, her kaza sonrası maddi hasarı kendi imkanlarıyla gidermek zorunda kaldığını söyledi. Bölge sakinleri de kavşağa önlem alınması gerektiğini vurgularken, kaza anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)