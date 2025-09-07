"Bu halk ne zaman sesini çıkaracak?"

Usta oyuncu Halil Ergün, CHP’li belediyelere yönelik operasyonları ve CHP'nin kurultaylarına ilişkin son yargı süreçlerini eleştirerek "Bu halk ne zaman sesini çıkaracak?" dedi.

Denizli’nin Çal ilçesinde 28’ncisi düzenlenen Uluslararası Çal Bağ Bozumu Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan usta oyuncu Halil Ergün, CHP’li belediyelere yönelik operasyonları ve CHP'nin kurultaylarına ilişkin son yargı süreçlerini eleştirdi.

CHP’nin belediye başkanlarının hiçbir gerekçe gösterilmeden tutsak edildiğine dikkat çeken Halil Ergün, "Ben bir yurttaşım, siyasi tavırla değil, yurttaş tavrıyla konuşuyorum. Bu süreçte bir tek CHP’nin mi yönetecileri veya belediyeleri suçlu?" dedi.

"CUMHURİYETİMİZ UZUN ZAMANDIR ÇÖZÜLME NOKTASINDA"

Belediyelere kayyum atamasının, muhalefeti zayıflatmak, ele geçirmek amacı taşıdığını ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

"Çünkü CHP, bize anlatılan ve gösterilen ölçüler ışığında birinci parti konumunda ve iktidara yönelik müdahalede en şanslı yaklaşım kültürünü oluşturan bir parti, amaç partiyi yaralamak. DEM Parti’nin de belediye başkanlarına kayyum atıyorlar. Bütün bunlardan sonra ben şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyetimiz uzun zamandır çözülme noktasında, kültürel, siyasal ve tarihsel olarak, kurumlara bakın ne haldeyiz, üniversiteler, hukuk, hastaneler… Bütün bunların tartışılması gerekirken sürekli hapishaneye atılanlar, suç işlemişler, ne zaman yatacaklar, ne zaman hapse girecekler noktasında daraltılan bir yaklaşım ve siyasal kültür var. Bu bir oyundur. Buna şiddetle karşıyız.

"BU HALK NE ZAMAN SESİNİ ÇIKARACAK?"

Burada bir noktası var benim kavga ettiğim. Ben 68 kuşağıyım. Türkiye halkının, emekçinin alın terini savunan ve daha güzel günlere gitmesini istiyoruz. Yarım yamalak ses çıkarmalar oluyor, ama hayır, Türkiye Cumhuriyeti diye bizim heyecan duyduğumuz ve Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bize bahşettiği sürecin daha ileriye gitmesini sağlayacak çaba varken sessizliğe dönüşmüş bir halk ile karşı karşıyayız. Şimdi halka söylüyorum bunu; halk, kendine gel, hayatını talep etmeye çalış. Böyle talepsiz bir halk olmaz. Çoluğunun, çocuğunun geleceği noktası var. Hastaneler ortada, siyasal örgütlenmeler ortada, fakülteler ortada, hukukun tasarrufu otada, ne zaman ses çıkaracaksınız? Mesele şu partiden, bu partiden olmak değil. Mesele, Cumhuriyeti savunmak, demokrasiyi savunmak, halkın, emekçinin, insanların haklarını çok özel şartları talep edecek noktada olmamız lazımken, çok sessiz kalmış. İktidarın, 'içeri alınanlar, dışarı atılanlar' şeklinde bir Türkiye’yi yaşatmaya hakkı yoktur. Ama asıl mesele şu, bu halk ne zaman sesini çıkaracaktır? Ben yurttaş olarak konuşuyorum, herhangi bir partinin adamı olarak konuşmuyorum. Bunu söylemek zorundayım, üzgünüz."

