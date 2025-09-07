"Bu halk ne zaman sesini çıkaracak?"

Denizli’nin Çal ilçesinde 28’ncisi düzenlenen Uluslararası Çal Bağ Bozumu Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan usta oyuncu Halil Ergün, CHP’li belediyelere yönelik operasyonları ve CHP'nin kurultaylarına ilişkin son yargı süreçlerini eleştirdi.

CHP’nin belediye başkanlarının hiçbir gerekçe gösterilmeden tutsak edildiğine dikkat çeken Halil Ergün, "Ben bir yurttaşım, siyasi tavırla değil, yurttaş tavrıyla konuşuyorum. Bu süreçte bir tek CHP’nin mi yönetecileri veya belediyeleri suçlu?" dedi.

"CUMHURİYETİMİZ UZUN ZAMANDIR ÇÖZÜLME NOKTASINDA"

Belediyelere kayyum atamasının, muhalefeti zayıflatmak, ele geçirmek amacı taşıdığını ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

"Çünkü CHP, bize anlatılan ve gösterilen ölçüler ışığında birinci parti konumunda ve iktidara yönelik müdahalede en şanslı yaklaşım kültürünü oluşturan bir parti, amaç partiyi yaralamak. DEM Parti’nin de belediye başkanlarına kayyum atıyorlar. Bütün bunlardan sonra ben şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyetimiz uzun zamandır çözülme noktasında, kültürel, siyasal ve tarihsel olarak, kurumlara bakın ne haldeyiz, üniversiteler, hukuk, hastaneler… Bütün bunların tartışılması gerekirken sürekli hapishaneye atılanlar, suç işlemişler, ne zaman yatacaklar, ne zaman hapse girecekler noktasında daraltılan bir yaklaşım ve siyasal kültür var. Bu bir oyundur. Buna şiddetle karşıyız.

"BU HALK NE ZAMAN SESİNİ ÇIKARACAK?"