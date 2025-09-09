Bolu'yu yıkan haber: Ünlü DJ nişandan 2 gün sonra hayatını kaybetti

Bolu'yu yıkan haber: Ünlü DJ nişandan 2 gün sonra hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Bolu'yu yıkan haber... Kalp krizi nedeni ile hastaneye kaldırılan ünlü DJ nişandan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Bolu'da DJ’lik yapan ve geçtiğimiz hafta sonu nişanlanan Elif Özcan (30), nişandan 2 gün sonra kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ÜNLÜ DJ NİŞANDAN 2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kentte konserlerde ve etkinliklerde DJ’lik yapan Elif Özcan, geçen cumartesi günü nişanlandı.

boluyu-yikan-haber-unlu-dj-nisandan-2-gun-sonra-hayatini-kaybetti.jpg

Ailesi ve yakınlarıyla mutluluğunu paylaşan Özcan, nişanından 2 gün sonra, dün, kalp krizi geçirdi. Özcan, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BOLU'YU YIKAN HABER

boluyu-yikan-haber-unlu-dj-nisandan-2-gun-sonra-hayatini-kaybetti-2.jpg

Elif Özcan, Alıçören köyünde bugün, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

