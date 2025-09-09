Bolu'yu yıkan haber: Ünlü DJ nişandan 2 gün sonra hayatını kaybetti

Bolu'da DJ’lik yapan ve geçtiğimiz hafta sonu nişanlanan Elif Özcan (30), nişandan 2 gün sonra kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ÜNLÜ DJ NİŞANDAN 2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kentte konserlerde ve etkinliklerde DJ’lik yapan Elif Özcan, geçen cumartesi günü nişanlandı.

Ailesi ve yakınlarıyla mutluluğunu paylaşan Özcan, nişanından 2 gün sonra, dün, kalp krizi geçirdi. Özcan, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BOLU'YU YIKAN HABER

Elif Özcan, Alıçören köyünde bugün, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.