Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Köroğlu Dağları’nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya, Aladağ, Sarıalan, Yedigöller ve Çele Tepesi bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı.

bolu-1.jpg

Uludağ’da kar kalınlığı 5 santimetreyi bulduUludağ’da kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu

KARTALKAYA HATTINDA KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

İki gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından özellikle Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ hattında kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada, beyaza bürünen bölge, dronla havadan görüntülendi.

KARS'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Kars'ta etkili olan kar, il merkezini beyaza bürüdü. Kentte akşam başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla beyaza bürünen kentte ekipler karla mücadele başlattı. Sarıkamış ilçesinde de kar etkili oldu.

İlçedeki kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Sarıçam ormanları ile bitkiler karla kaplandı, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kaynak:AA

