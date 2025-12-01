Uludağ’da kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu

Tatilcilerin ‘beyaz cennet’ olarak tanımladığı Uludağ'da, önceki gün sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı.

KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETREYE ULAŞTI

2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışıyla yerler beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı da 5 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek ise 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede kar yağışı akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edecek.

Uludağ’da hafta boyunca ise kar yağışı beklenmiyor.