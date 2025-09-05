Bolu'da kundakçı damat dehşeti: 12 yapı kül oldu

Bolu'nun Aşağısoku Yaylası'nda çıkan yangın 4 ev, 4 ahır ve 4 samanlığı yok etti. Olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı. Şüpheli olarak aranan kişi ise ev sahibinin damadı çıktı. İki kişi gözaltına alınırken, firar eden damat için jandarma alarma geçti.

