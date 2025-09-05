Bolu'da kundakçı damat dehşeti: 12 yapı kül oldu
Bolu Aladağlar'daki Aşağısoku Yaylası'nda dün öğleden sonra çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 4 ev, 4 ahır ve 4 samanlığı yok etti. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen alevler, toplam 12 yapıyı kullanılamaz hale getirdi.
KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ DOĞRULANDI
Yangının ardından inceleme yapan jandarma ekipleri, alevlerin kundaklama sonucu çıktığını belirledi. Araştırmada, yangını ev sahibi Hayati Ç.'nin damadı Harun Y.'nin çıkardığı tespit edildi.
2 KİŞİ YAKALANDI DAMAT FİRARDA
Harun Y. ile birlikte yaylaya gelen 2 kişi, Anadolu Otoyolu üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinde, yangını damat Harun Y.'nin çıkardığını ve kendilerini otoyolda araçtan indirdiğini söylediler. Firar eden Harun Y.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)