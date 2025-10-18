Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi, Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksamalara neden oldu.
Kaza, Bolu Dağı Düzce geçişi Kaynaşlı Dörtyol mevkisinde gerçekleşti. Hakan Ö. idaresindeki 06 EOU 719 plakalı TIR, kavşakta manevra yapan Mevlüt T. yönetimindeki 34 MZJ 538 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
2 YOLCU YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan 2 yolcunun hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralı yolcular, ambulanslarda ayakta tedavi edilerek hastaneye kaldırılmalarına gerek kalmadı.
Kaza, bir süre boyunca D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ulaşımın aksamasına yol açtı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)