Bolu Dağı'na beyaz perde indi

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından, adı zorlu yol koşullarıyla anılan Bolu Dağı, bu sabah adeta beyaz bir esarete büründü. Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan D-100 kara yolu, yoğun sisin çökmesiyle birlikte adeta görünmez oldu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bastıran yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürerek, sürücülerin önlerindeki birkaç metreden fazlasını görmesini imkansız hale getirdi. Tabelaların ve yol çizgilerinin adeta hayalete döndüğü güzergahta, araçlar dörtlülerini yakarak tampon tampona ve son derece yavaş bir hızda ilerlemek zorunda kaldı.

Sise eşlik eden hafif çiseleyen yağmur ise kayganlaşan yolda tehlikeyi bir kat daha artırdı. Trafik ekipleri, güzergah boyunca sürücüleri dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda sık sık uyardı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

