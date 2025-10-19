Bodrum'da lüks yat sulara gömüldü

Olay, gece saatlerinde Gümbet İskelesi'nde meydana geldi. İskelede bağlı durumda bulunan 30 metre uzunluğundaki lüks yat, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Kısa bir süre içinde hızla su alan yatın arka kısmı, tamamen sulara gömülerek iskelede yarı batık halde kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yatın battığını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yatın çevresinde güvenlik önlemleri alarak ilk incelemelerini gerçekleştirdi.

KURTARMA ÇALIŞMASI BEKLENİYOR

Yetkililer tarafından yapılan ilk değerlendirmenin ardından, yarı batık haldeki lüks yat için kapsamlı bir kurtarma çalışması yapılacağı bildirildi. Çalışmaların ne zaman başlayacağı ve yatın nasıl kurtarılacağına ilişkin detayların, yapılacak planlamanın ardından netleşmesi bekleniyor.