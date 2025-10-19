Bodrum'da lüks yat sulara gömüldü

Bodrum'da lüks yat sulara gömüldü
Yayınlanma:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gümbet İskelesi'ne demirli bulunan 30 metre uzunluğundaki lüks bir yat, gece saatlerinde su alarak kısmen battı. Yatın arka kısmı tamamen sulara gömülürken, yetkililer kurtarma çalışması için hazırlıklara başladı.

Olay, gece saatlerinde Gümbet İskelesi'nde meydana geldi. İskelede bağlı durumda bulunan 30 metre uzunluğundaki lüks yat, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Kısa bir süre içinde hızla su alan yatın arka kısmı, tamamen sulara gömülerek iskelede yarı batık halde kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yatın battığını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yatın çevresinde güvenlik önlemleri alarak ilk incelemelerini gerçekleştirdi.

bodrumda-iskeleye-demirli-luks-yat-su-a-970943-288311.jpg

KURTARMA ÇALIŞMASI BEKLENİYOR

Yetkililer tarafından yapılan ilk değerlendirmenin ardından, yarı batık haldeki lüks yat için kapsamlı bir kurtarma çalışması yapılacağı bildirildi. Çalışmaların ne zaman başlayacağı ve yatın nasıl kurtarılacağına ilişkin detayların, yapılacak planlamanın ardından netleşmesi bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye
Samsun'da TIR operasyonu: 153 binden fazla sentetik hap ele geçirildi
Samsun'da TIR operasyonu: 153 binden fazla sentetik hap ele geçirildi
Türkiye kışa hazırlanırken Antalya'da sahiller dolup taştı
Türkiye kışa hazırlanırken Antalya'da sahiller dolup taştı