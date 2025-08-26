Bodrum'da 10 metrelik tekne suya gömüldü
Yayınlanma:
Bodrum'da sintine arızası nedeniyle su alan ahşap tekne, fırtınanın da etkisiyle battı.
Muğla Bodrum'da sintine arızası nedeniyle su alan ahşap tekne battı.
Torba Koyu'nda demirli 10 metre uzunluğundaki ahşap teknede dün sintine pompasında arıza meydana geldi.
Arıza nedeniyle pompa, geri vakumlama yapmaya başladı.
FIRTINANIN ETKİSİYLE BATTI
Kısa süre içerisinde tekne, su almaya başladı. Su almaya devam eden tekne fırtınanın da etkisiyle kısa sürede battı.
Teknenin çıkarılması için çalışma başlatıldığı ifade edildi.