Bodrum'a bin 853 kişi iki gemiyle geldi

Bodrum'a bin 853 kişi iki gemiyle geldi
Yayınlanma:
Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Marella Discovery 2" ve "Emerald Azzurra" isimli kruvaziyerler 1853 yolcu getirdi.

İlçeye bu sezon planlanmış son seferlerini gerçekleştiren Bahamalar bayraklı gemiler, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.

Santorini Limanı'ndan gelen 264 metre uzunluğundaki "Marella Discovery 2" de, çoğu İngiliz 1798 yolcu ile 723 personel bulunduğu bildirildi. Geminin bir sonraki durağı Rodos Limanı olacak.

bin-853-kisi-gemiyle-geldi-1.jpg

Ziyaretçi akınına uğradı: Binden fazla kişiyi ağırladıZiyaretçi akınına uğradı: Binden fazla kişiyi ağırladı

SONRAKİ ROTA İSTANKÖY (KOS) LİMANI OLACAK

Rodos Limanı'ndan hareket ederek Bodrum'a ulaşan 110 metre uzunluğundaki diğer gemide ise çoğu ABD'li 55 yolcu ile 76 personel bulunuyor.

"Emerald Azzurra"nın Bodrum'dan ayrıldıktan sonra rotası İstanköy (Kos) Limanı olacak.

bin-853-kisi-gemiyle-geldi-2.jpg

Tur programı kapsamında Bodrum'a gelen gemilerden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçeyi gezmek için limandan ayrıldı.

Turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezerek alışveriş yaptı. Bazıları taksi ve tur otobüsleri ile şehir turuna çıktı, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Kaynak:AA

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Türkiye
Mahkeme kararına rağmen ihaleye çıkıldı! Yurttaşlar yeşil alanın betonlaşmasına karşı çadır nöbetinde
Mahkeme kararına rağmen ihaleye çıkıldı! Yurttaşlar yeşil alanın betonlaşmasına karşı çadır nöbetinde
Tren istasyonunda bomba paniği
Tren istasyonunda bomba paniği
Gece yarısı sokağın ortasında havai fişek patlattılar!
Gece yarısı sokağın ortasında havai fişek patlattılar!