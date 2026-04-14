Bisküvi kutusundan uyuşturucu çıktı! Şüpheli tutuklandı

Yayınlanma:
Konya’nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bisküvi kutusuna gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönündeki istihbarat üzerine başlattığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin adresini belirleyerek operasyon düzenledi.

BİSKÜVİ KUTUSUNA GİZLEMİŞLER

Belirlenen adrese düzenlenen baskında şüpheli R.K. yakalanarak gözaltına alındı. Evde ve şahsın üzerinde yapılan detaylı aramalarda, narkotik köpeklerinin de yardımıyla bir bisküvi kutusunun içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, zanlı emniyete götürüldü.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.K., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasıyla cezaevine teslim edildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

