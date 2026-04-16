Biri bitecek diğeri başlayacak sonunda hava dönecek! Meteoroloji tarihi açıkladı

Baharın güneşli yüzü nihayet kapıya dayandı. Kışın etkisinden kurtulacak günler haftalık tahminlerde görülürken Meteoroloji son 3 hava olayını açıkladı.

BİRİ BİTECEK DİĞERİ BAŞLAYACAK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava olayları hızla el değiştiriyor.

Mevcut durumda Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında etkisini sürdürüyor.

Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşüşe neden olan bu durumun, 16 Nisan Perşembe gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Ancak toz taşınımı etkisini kaybederken yerini kuvvetli yağışlara bırakacak.

Haftalık tahmin haritasına göre, 17 Nisan Cuma günü batı bölgelerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkili olmaya başlayacak.

Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın hızının yer yer 60-80 km/saat'e çıkacağı tahmin ediliyor. Bu yağışlı dalga hafta sonu boyunca iç kesimlere doğru yayılarak toz taşınımının etkisini tamamen silecek.

METEOROLOJİ SONUNDA HAVANIN DÖNECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

Haftalık hava tahmin haritasındaki verilere göre, yağışlı ve rüzgarlı havanın ardından güneşli günler için tarih verildi. 17-19 Nisan tarihleri arasında etkili olacak yağışlı sistem, hafta sonuyla birlikte iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarını mevsim normalleri civarına düşürecek. Ancak asıl dönüş haftanın ilk günüyle başlayacak.

Tahminlere göre, 20 Nisan Pazartesi gününden itibaren yağışlar yurdu terk etmeye başlayacak. 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri ise Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu, güneşli bir gökyüzü hakim olacak.

Öte yandan, sıcaklık artışıyla birlikte Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi devam ettiği için vatandaşların bu tarihlerde de tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla güney kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla batısı çok bulutlu

BURDUR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Çankırı ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6, gece saatlerinde yer yer 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Antakya kıyı kesimleri 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.