Bir 'Zeki Müren de bizi görecek mi?' vakası: 4.5G'in ulaşmadığı yere 5G ulaşacak mı sayın bakan?

Düşük hızda interneti yüksek fiyatlara sunması ile gündeme gelen operatörler, en çok ihtiyaç duyulduğu anda, deprem felaketi yaşanırken çöken altyapıları ile tartışmalara neden olmuştu. Yoğun kullanımda talebe yanıt veremeyen altyapının geliştirileceği yönünde açıklamaların ardından birçok ülkenin geçiş yaptığı 5G teknolojisine Türkiye'nin de geçeceği açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada BTK tarafından hazırlanan 5G ihale ilanının 31 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını kaydederek, "5G ihalesini 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştireceğiz ve 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerimiz 5G hizmeti sunmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasının ardından köylerde telefon ve internet hizmetinin çalışmadığına dair haberler gelmeye başladı.

BİR 'ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖRECEK Mİ?' VAKASI

Bakan Uraloğlu yazılı açıklamasında; 5G teknolojisinin Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. Ayrıca makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden biri olarak kayda geçmesi beklenen ihale için Turkcell'in 3 milyar dolarlık teklif hazırlığında olduğu geçtiğimiz aylarda gündeme gelirken mevcuttaki 2G, 3G ve 4.5G hizmetlerinin Türkiye genelinde sorunsuz çalışmaması akıllara Vizontele filmini getirdi.

4.5G'nin ulaştırılamadığı köylere dev ihalenin ardından 5G teknolojisinin ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu olurken Sinop mitinginde konuyu gündeme getiren CHP lideri Özgür Özel "Sinop'un internet sorunu var, köylerde internet yok, il merkezinde bile sorun var ama dünyanın en pahalı internetini bu ülkede bize Recep Tayyip Erdoğan satıyor." sözleri ile iktidarı eleştirdi.

4.5G'İN ULAŞMADIĞI YERE 5G ULAŞACAK MI SAYIN BAKAN?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de TBMM'nin tatile girmesiyle 80 köy ve kasabaya yaptığı ziyaretlerin ardından Anadolu'nun geçim sıkıntısı dışında hizmet almakta da sorun yaşadığını ortaya koydu.

Gürer, internet ve telefon çekmeme sorununun çoğu köyde önemli bir soruna dönüştüğünü yerinde gördüklerini bildirerek iletişimde altyapı yetersizliğinin öğrenciler için de sorun oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

"Meclis tatile girmesi ile seksen köy, kasaba, ilçe merkezini ziyaret ettim. Konya’da, Nevşehir’de, Aksaray’da da çalışmalarda bulundum. Niğde ilinde önemli ölçüde sorun, köylerin çoğunda hâlâ telefon çekmiyor, internet hizmeti alınamıyor.

Kırsala dönüş olsun diyoruz, okullar kapalı. Yollar bazı köylerde hâlâ yapılmamış, sorun durumunda. Sulama suyu ile ilgili sorunlar var. Kapalı sisteme alınmadığı gibi yeraltı sularının çekilmesiyle kuraklığın etkisinden dolayı verimlilik düşmüş. Bunun yanı sıra Altunhisar Ankara, Adana bağlantı yolu dahi duble yol olmadığı için yurttaşların bu yolun yapılması talebi var. Bazı yerlerde madenlerden dolayı ortaya çıkan toz yağmalarından köyler şikayet ediyor. Doktorlar yeterli değil. Zirai donla ilgili ortaya çıkan felakete rağmen bugüne kadar buralarda zarar gören çiftçinin zararı karşılanmamış. Alım fiyatları düşük olduğu için ürettiği üründen köyde çiftçi para kazanamıyor. Süt üreticileri 18 lira 35 kuruş olan fiyattan süt satamayıp, 14-15 lira aralığında bir süt satıyorlar. Bu da onların hayvancılığı bırakmasına neden oluyor.

Yani çiftçi sorunlu. Hayvancılık yapan sorunlu. Kırsalda donatı, sosyal donatı alanları yetersiz. Okulu olmayan, sağlık ocağı olmayan, telefonu çekmeyen, internet hizmeti alınmayan yerde çocuklar nasıl kalacaklar? Olan çocuk sayısı da düşmüş. Onlar da taşımalı eğitime gittikleri için köyden farklı yere nakledilmelerinden dolayı öğrenciliklerinde sorunlar yaşıyorlar. Aile okul ilişkisi sağlanamıyor.

Bütünüyle baktığımız zaman bölgenin bütününde önemli ölçüde alım fiyatlarının düşüklüğünden büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Çiftçi bugüne kadar görmediği ölçüde ürünü para etmediği için zor durumda. Çoğu yerde farklı ürünler tarlada kalmış. Sorunların artması karşısında çözüm iktidar tarafından üretilmediği için ciddi bir mağduriyet de varlığını belirtmekte yarar var.

Yolu olmayan, okulu olmayan, suyu olmayan, telefonu olmayan, cep telefonu çekmeyen, internet hizmeti alınamayan köylerin yere dönüş için çağrılarıyla sonuç üretilmesi çok zor. Bu anlamda kırsala yeniden dönüş için ciddi bir planlama, proje ve öngörü gerekiyor. Buraları yeniden kalkındırabiliriz ama şu anda çiftçinin en büyük sorunu cebinde para yok. Kredi borcunu ödeyemiyor. İcra kapıya gelmesin diye malını mülkünü satıp kendi adını bu tür işlerin içinde olmaması noktasında korumaya çalışıyor.

Siyasi iktidar bu sorunları görmeli ve mutlak surette kırsalın sorunlarına çözüm üretilmeli. Okullar açılacak ama köylerde artık okul yok."