Bir erkek birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında bıçakladı

Körfez, ilçesinde saat 16.00 sıralarında S.A. isimli erkek, birlikte yaşadığı Şengül Bayrak’la tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., bıçakla Bayrak'ı boğaz kısmından yaraladı.

Birlikte yaşadığı kadını bıçakladı, kadının babasını vurdu

ŞENGÜL BAYRAK YARALI HALDE KAÇARKEN YERE YIĞILDI

Yaralı halde kaçan Bayrak, ilçeye bağlı Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi ile Eyüp Sokak kesişme noktasındaki bir marketin yanında yere yığıldı. Bayrak'ı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

GENÇ KADININ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Bayrak, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin tamamlanmasıyla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Bayrak’ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan S.A., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.