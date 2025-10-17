Bir doğa harikası yok oldu: Sakçagözü Şelalesi kurudu

Nurdağı ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan ve özellikle yaz aylarında bölge halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası olan Sakçagözü Şelalesi, bu yıl beklenen yağışların düşmemesi ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar sonucu tamamen kurudu. Çağlayan görüntüsüyle doğa tutkunları için bir cazibe merkezi olan bölgede artık sadece kuru yatağı var.

HEM MUHTEŞEM GÖRÜNTÜSÜ KAYBOLDU HEM TARLALAR SUSUZ KALDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, durumun sadece turistik bir kayıp olmadığını, aynı zamanda bölge tarımı için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Belpınar, şelalenin kurumasına yol açan süreci şu sözlerle özetledi:

“Yeterli yağışların düşmemesi, aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle bu yıl şelale kurudu. Şelaleden akan su aynı zamanda Sakçagözü Ovası’nı suluyordu. Şelalenin kuruması aynı zamanda tarımsal alanlarımızı etkilerken, o muhteşem görüntüsü de kayboldu.”