Bingöllüler'den Guinness Rekoru denemesi! Burma kadayıf kimin? Cevdet Yılmaz tartışmaya böyle girdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri’ne katıldı. Etkinlikte hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılanan Yılmaz, yaptığı konuşmada tanıtım günlerinin şehirler arası kültürel bağı güçlendirdiğini söyledi. Yılmaz, insanların doğdukları yerleri unutmamaları gerektiğini belirtti. Bingöl’ün doğal güzelliklerini anlattı, yapılan ulaşım yatırımlarını hatırlattı ve herkesi kenti görmeye davet etti. Bingöl balı, pestil, ceviz gibi ürünleri övdü.

Yılmaz, Bingöl’ün meşhur burma kadayıfına da değindi:

“Bu tatlı Diyarbakır burma kadayıfı olarak da geçer ama yapanların yüzde 100'ü Bingöllü, onu söyleyeyim. Belli bir yöre var orada, bir süre Diyarbakır Milletvekilliği yaptım. O yüzden siyaseten sıkıntı olmasın diye şöyle ifade ediyorum, Bingöl, Diyarbakır ortak yapımı. İki ilin de kültüründe hakikaten önemli bir yere sahip. Zaten Diyarbakır'la Bingöl iç içe iki kültürdür. Ustalarımız burma kadayıfa yenilikler de yapmış, ilk orijinali yuvarlak ve cevizli olur, sonra fıstıklı gibi farklı şekillerde yaptılar.”

Yılmaz, 23-24 yıllık süreçte Bingöl’e önemli hizmetler yaptıklarını belirtti. Havalimanı, üniversite ve duble yollar gibi altyapı yatırımlarını örnek gösterdi:

“Her şeyi yapmak tabii ki mümkün değil. Dünya döndükçe sorunlar olacaktır ama kim ne derse desin 23-24 yılda Bingöl'e yapılanlar hiçbir şekilde küçük görülemez. Neredeyse yeniden bir Bingöl inşa ediyor.”

Yılmaz, sanayi ve istihdam alanındaki çalışmalara da değindi:

“Bingöl'e büyük yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bingöllüler her şeyin en iyisine layıklar. Bundan sonra da elimizden geldiğince Bingöl'e, Bingöllülere hizmet etmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Bir tane hemşerimiz ‘Allah razı olsun şu işi yapanlardan.’ dediği sürece biz karşılığını fazlasıyla görmüşüz demek.”

Gündeme dair değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, güvenliğin hem yaşam kalitesini hem de yatırım ortamını etkilediğini vurguladı:

“Önümüzdeki dönemde özellikle 'Terörsüz Türkiye' çerçevesinde Türkiye'nin tüm bölgelerinin huzur içinde olması çok çok kıymetli. Güvenlik ve huzur sadece insan hayatını olumlu etkilemekle kalmıyor, yatırım ortamını da iyileştiriyor.”

Geçmişte yatırımcıların güvenlik nedeniyle bölgeden uzaklaştığını hatırlatan Yılmaz, yeni dönemde iş dünyasına çağrıda bulundu:

“O yüzden iş adamlarını Bingöl'e, Doğu'ya davet ediyoruz, gelsinler, yatırım yapsınlar. Huzur, güven ortamı içinde genç nüfusumuza istihdam sağlasınlar. 'Terörsüz Türkiye' de inşallah amacına ulaşacaktır. Biz hem 'Terörsüz Türkiye' hem 'Terörsüz Bölge' diyoruz.”

Etkinlikte Bingöllü bir tatlı firması, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle 12 metre uzunluğunda burma kadayıf hazırladı. Tatlı, Bakırköy 59. Noteri huzurunda ölçüldü ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek üzere kayıt altına alındı. Yılmaz, rekor denemesinde bulunan tatlıcıları tebrik etti.

Firma yetkilisi Ali Altay, şunları söyledi:

“Burma kadayıfın tüm ustaları yıllardan beri Bingöllüdür. Bu tatlıyı en sonunda Diyarbakır'dan alacağız, çalışmalarımız mevcut. Guinness Rekorlar Kitabı'na girme düşüncemiz vardı, uğraştık, kafa patlattık sonunda böyle bir karar verdik.”

