Bin yıldan eski kale için 1000 TL bütçe

Edirne’nin Enez ilçesinde bulunan ve Bizans öncesi dönemde inşa edildiği düşünülen tarihi kale için restorasyon kararı alındı. 6. yüzyılda Doğu Roma İmparatoru Justinyanus tarafından onarımı yaptırılan ve Osmanlı döneminde de kullanılan Enez Kalesi’nin bu yılki restorasyon çalışmaları için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na yalnızca 1000 TL ödenek konulduğu ortaya çıktı.

CHP’Lİ YAZGAN: “TARİHE VERİLEN DEĞER BU MU?”

Belirlenen 1000 liralık bütçeyi eleştiren CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, duruma şöyle tepki gösterdi:

“1000 lira ayırmak ‘Biz bu restorasyonu yapmayacağız’ demektir. İktidar tasarruf yapacakmış. Bu tasarruf değil vurdumduymazlık. Beyler lüks ve şatafattan vazgeçmiyor, yıkılma tehlikesi olan tarihi miras görmezden geliniyor. 1000 liralık bu ödenekle hangi taşı yerine koyacaklar. Tarihe verilen değer bu mu?”

BAKAN’A SORU ÖNERGESİ

Yazgan, Meclis’e verdiği önergeyle Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “Enez Kalesi tasarruf tedbirlerine mi takıldı?” diye sordu.

ENEZ KALESİ HAKKINDA

Antik Çağ’da Akropol denilen yüksek bir tepede kurulan Enez Kalesi, Balkanlardan gelen barbar akınlarını önlemek amacıyla inşa edildi. Yapım tarihi Bizans öncesine dayanan kale içinde, Enez’in simgesi olan Enez Ayasofyası ile mozaik döşemeli küçük bir kilise de bulunuyor.