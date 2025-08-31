Bilecik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Bilecik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı, fener alayı, zeybek gösterisi ve konserlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Bilecikliler, marşlar ve Türk bayrakları eşliğinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve eşi Berat Subaşı birlikte katıldı. Zeybek gösterisiyle devam eden kutlamalarda Elvan Günaydın ve Murat Durmaz konser verdi.

"30 AĞUSTOS SADECE BİR BAYRAM DEĞİL"

Subaşı, konserde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı: