Bilecik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Bilecik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Yayınlanma:
Bilecik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı, fener alayı, zeybek gösterisi ve konserlerle kutlandı. Kutlamalarda Elvan Günaydın ve Murat Durmaz konser verdi.

Bilecik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı, fener alayı, zeybek gösterisi ve konserlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Bilecikliler, marşlar ve Türk bayrakları eşliğinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve eşi Berat Subaşı birlikte katıldı. Zeybek gösterisiyle devam eden kutlamalarda Elvan Günaydın ve Murat Durmaz konser verdi.

73be30c4-1aa5-436e-a42f-800c0a5d5c54-w.jpg

"30 AĞUSTOS SADECE BİR BAYRAM DEĞİL"

Subaşı, konserde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin zafer bayramı kutlu olsun. Bugün çok kıymetli bir gün. 30 Ağustos sadece bir bayram değil aynı zamanda Türk milletinin milli mücadele ruhunu yansıttığı bir zaferi kutluyoruz. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Nice zaferlerimiz olsun. Elbette sözlerimi, ‘Ne mutlu Türk'üm diyene’ ile bitirmek istiyorum."

32a5eeb5-9b35-4b5a-9502-b0a1c1dc9dc5-w.jpg

23096232-053c-499d-ab3b-9c13746e5803-w.jpg

21eddd31-d268-4931-98c8-9bae7c4cc58b-w.jpg

5b94cb2b-60ad-49e4-bb82-54e7d51421d4-w.jpg

1d2d39e8-7e48-4c92-ab0b-9785eaa9bdc0-w.jpg

da1b841c-7461-46a2-9287-90a1e3dec3e0-w.jpg

e4b33717-78a2-49b0-82c3-dbecf719795d-w.jpg

49e4a8c3-78b8-491e-ae06-4114841f495e-w.jpg

Kaynak:ANKA

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Dalış sırasında vurgun yiyen dalgıç tedavi altına alındı
Dalış sırasında vurgun yiyen dalgıç tedavi altına alındı
Düğün yolunda feci kaza! Bir aile yok oldu
Düğün yolunda feci kaza! Bir aile yok oldu
Çiftçiler devletten destek bekliyor! "5 aydır kimsesiziz"
Çiftçiler devletten destek bekliyor! "5 aydır kimsesiziz"