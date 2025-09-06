Beyoğlu’nda ‘Huzur İstanbul’ denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Beyoğlu’ndaki denetimde durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

