Beyoğlu’nda ‘Huzur İstanbul’ denetimi

Yayınlanma:
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Beyoğlu’ndaki denetimde durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde katıldığı 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi.

Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda saat 20.00 itibarıyla başlayan denetim sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

