Beşiktaş’taki kavgaya polis müdahalesi: Fenomen isim bacağından yaralandı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki kişi arasında çıkan kavga sırasında polis müdahalesiyle 4 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında sosyal medya fenomeni Muhammet Ali Sarı’nın da bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Yıldız Mahallesi’nde bulunan Beşiktaş Vapur İskelesi önünde meydana geldi. İddiaya göre Fahrican D. ile Gökay U. meydanda karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fahrican D.’nin elindeki palayla Gökay U.’yu kovalamaya başladığı öne sürüldü.

Bölgede görev yapan polis ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. İddiaya göre Fahrican D.’nin polislere de palayla yönelmesi üzerine ekipler şüpheliyi bacağından vurdu. Müdahale sırasında silahtan çıkan ve sektiği belirtilen kurşunların çevrede bulunan Mehmet Yusuf Y. (22), Eylül Y. (23) ve Muhammet Ali S.’ye (23) isabet ettiği aktarıldı.

İhbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan Gökay U.’nun üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeyi sürdürdüğü belirtildi.

FENOMEN İSİMDEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Olayın ardından açıklama yapan Muhammet Ali Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bacağından vurulduğunu söyledi ve bazı haberlerde saldırgan gibi gösterilmesine tepki gösterdi.

Sarı açıklamasında, “Bacağımdan vuruldum. Saçma bir şekilde. Hala elim ayağım titriyor. İşin şokundayım. Bir yandan ilk başta soğukkanlı davranmaya çalıştım, şakaya vurdum ama idrak edemedim. Şu an belki mantıklı da konuşamıyorumdur gerginlikten. Asıl konuşma anlatma sebebim şu, yalan haberler. Böyle bir haberler belki görmüşsünüzdür. Beşiktaş'ta bıçaklı grup saldırısı olurken polisler 3 saldırganı etkisiz hale getirdi diye ve videonun içerisinde ben yerde yatıyorum sanki ben saldırganmışım ve ben etkisiz hale getirilmişim gibi. Bu beni çok gerdi olayın ben size doğrusunu anlatmak istedim" ifadelerini kullandı. (DHA)