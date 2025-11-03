İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davada tutuklu yargılanan dört sanık, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkeme heyeti, yaptığı değerlendirmenin ardından ara kararını açıkladı ve tutuklu dört sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Dava, 22 Aralık'ta görülmek üzere ertelendi.

FACİA 2 NİSAN'DA YAŞANMIŞTI

Olay, 2 Nisan 2024'te Gayrettepe'deki 'Masquerade' isimli gece kulübünde, tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangınla meydana gelmişti. Faciada, çalışanların da aralarında bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 29 kişi maktul (ölen), 27 kişi ise müşteki (şikayetçi) olarak yer alıyor.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR VE İSTENEN CEZALAR

Ana iddianamede, gece kulübü sahipleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Daha sonra birleştirilen dosya kapsamında ise aralarında Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları ve itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 13 kamu görevlisi sanık olarak yer alıyor. Bu sanıklar hakkında ise "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.