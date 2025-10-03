Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti! Bahçeli onursal başkan oldu

Osmaniyespor Kulübü Başkanı Mahmut Altay Kobaner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti. Kobaner, bu ziyarette Bahçeli'yi kulübün 'onursal başkanı' ilan ettiklerini belirterek, kendisine özel olarak hazırlanan 'Onursal Başkanlık Belgesi'ni sundu. Ziyarette ayrıca Bahçeli'ye takımın forma ve atkısı da hediye edildi. Osmaniyespor atkısını takan Bahçeli, heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

KOBANER: ÇOK MUTLUYUZ VE ONUR DUYDUK

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Mahmut Altay Kobaner, "Çok mutluyuz ve onur duyduk. Bahçeli’ye projelerimizden bahsettik. Osmaniye’nin gençlerinin Osmaniyespor’da yer aldığını, dinamik bir takım olarak mücadele ettiğimizi aktardık. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Osmaniyespor Başkanı Mahmut Kobaner, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye onursal başkanlık verildiğini açıkladı

BAHÇELİ: HER ZAMAN KAPIM SİZE AÇIKTIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de onursal başkanlık teklifinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarete ilişkin paylaşılan videoda Bahçeli, "Osmaniyespor Kulübü’nün başına Osmaniye’nin yetiştirdiği değerli bir evladının getirilmesi beni ayrıca çok memnun etti. Her zaman kapım sizin gibi kıymetli bir evlada açıktır" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Devlet Bahçeli, bu görevden yaklaşık 2 buçuk yıl önce, 26 Şubat 2023 tarihinde Beşiktaş kulübü üyeliğinden istifa etmişti. İstifanın fitilini, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından stadyumlarda başlayan "hükümet istifa" sloganları ateşlemişti. 25 Şubat'ta Fenerbahçe taraftarlarının Konyaspor maçı boyunca attığı sloganların ardından, 26 Şubat akşamı İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden de benzer tezahüratlar yükselmişti.

MHP'DEN SERT TEPKİ: ŞEHİTLERİMİZE VE MİLLETİMİZE SAYGISIZLIK

Beşiktaş tribünlerindeki protestoların hemen ardından MHP kanadından ilk açıklama Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den gelmişti. Özdemir, yazılı bir açıklama yaparak, "Afet sonrası futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır" diyerek istifayı kamuoyuna duyurmuştu.

BAHÇELİ: SPOR KİRLİ SİYASETE ALET EDİLMESİN

Devlet Bahçeli de o dönem yaptığı açıklamada, "istifa" sloganlarının atılmasını "sorumsuzluk ve şuursuzluk" olarak nitelemişti. Sporun siyasete alet edilmesini şiddetle kınadığını belirten Bahçeli, "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. MHP, konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir" demişti.