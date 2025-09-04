Berna Özgül, Bakan Tunç'a seslendi: Savcının katili de 25 yıl mı alacak?

Ankara'da trafikte uyardığı üç kişi tarafından boğazından bıçaklanarak katledilen Samet Özgül'ün kardeşi ve CHP PM Üyesi Berna Özgül, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi. Özgül, "Savcının katili de aynı gerekçeyle 25 yıl mı alacak, yoksa gerçek adalet yerini mi bulacak?" dedi.

19 yaşında tanımadığı kişilerce boğazı kesilerek öldürülen motokurye Samet Özgül'ün kardeşi ve CHP Parti Meclisi Üyesi ve Berna Özgül, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın öldürülmesinin ardından Adalet bakanı Tunç'a seslendi.

CUMHURİYET SAVCISI ÖLDÜRÜLDÜ

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın Çekmeköy’de aralarında husumet olduğu belirtilen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın ardından "Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir." açıklamasını yaptı.

"SAVCININ KATİLİ DE AYNI GEREKÇEYLE 25 YIL MI ALACAK?"

5 Kasım 2022'de Ankara'da trafikte uyardığı üç kişi tarafından boğazından bıçaklanarak katledilen Samet Özgül'ün kardeşi ve CHP PM Üyesi Berna Özgül, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a şu sözlerle seslendi:

"Motokurye Samet Özgül de 19 yaşındaki tanımadığı kişi tarafından 10 saniye içerisinde boğazı kesilerek katledilmişti. Ama Samet’in katili 'pişmanım' dediği için müebbet yerine 25 yıl aldı. Şimdi soruyorum: Savcının katili de aynı gerekçeyle 25 yıl mı alacak, yoksa gerçek adalet yerini mi bulacak?"

