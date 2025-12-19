Bermuda şeytan üçgeni gibi... Kavşağa giren çarpıyor

Esenler'de Nine Hatun Mahallesi'nde Pasinler Caddesi ile Seyit Onbaşı Caddesi'nin kesiştiği kavşağa giren, uyarı levhalarına rağmen kazadan kurtulamıyor.

Haftada en az 2-3 kez kaza meydana gelen kavşak vatandaşları isyan ettirirken çözüm bekliyorlar.

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ GİBİ...

Son olarak iki caddenin kesiştiği o kavşakta art arda 4 trafik kazası meydana geldi. Kazalar güvenlik kamerasına yansırken esnaf Yusuf Çetin "Sürekli kazalar oluyor. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. Geçen gün motosiklet ile otomobil çarpıştı, iki kadın son anda kurtuldu. Burada can kayıpları yaşanabilir" dedi.

Görüntülerde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı, motosiklette bulunan kadının yere düştüğü anlar yer aldı. Bir başka kazada ise bebek arabasıyla yürüyen bir kadın ile yanındaki kişinin, çarpışan araçlardan son anda kurtulduğu görüldü.

KAVŞAĞA GİREN ÇARPIYOR

Esnaf Yusuf Çetin, “Burada sürekli kazalar oluyor. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. Geçen gün motosiklet ile otomobil çarpıştı, iki kadın son anda kurtuldu. Burada can kayıpları yaşanabilir. Sürücüler trafik levhalarına uymuyor. Haftada 2-3 kez kaza oluyor" dedi.

Esnaf Ethem Özer ise, “Burası dört yol ağzı. Araçlar her iki yönden de hızlı geliyor. Sürekli kaza oluyor. Buraya kasis ya da kapan konulsa bu kadar kaza yaşanmaz. Trafik levhaları var ama uyan yok. En az haftada 1-2 defa kaza oluyor. Geçen gün motosiklet ile otomobil çarpıştı, kadın yerinden kalkamadı. Ayrıca köşe başlarına park edilen araçlar görüşü engelliyor" diye konuştu.